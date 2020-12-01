التطبيع يصل عرب اسرائيل

2020/12/01 | 16:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطل النائب العربي الاسرائيلي عن كتلة رعم الإسلامية منصور عبّاس عبر ”قناة 20“، المحسوبة على اليمين الإسرائيلي، ليقول أنه يعتقد أن على الكتلة العربية في الكنيست الإسرائيلي أن تتعاون مع نظيراتها غير العربية — من اليمين أو اليسار — بما فيه مصلحة عرب اسرائيل، وأنه لا مانع لديه من التحالف مع رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتانياهو، الذي يقود حزبه اليميني ليكود، إذا كان تحالف من هذا النوع سيعطي الكتلة العربية حصصا أكبر في دولة إسرائيل، وأن يعود على عرب إسرائيل ومناطقهم بحصص أكبر في الدولة وموازنتها.

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