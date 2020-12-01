بارزاني يستعرض مشاكل أربيل وبغداد أمام وفد بريطاني: نفذنا التزاماتنا وعلى بغداد الإيفاء بالمستحقات

2020/12/01 | 16:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرض رئيس حكومة إقليم كردستان،

الثلاثاء، المشاكل التي تواجه أربيل

وبغداد أمام وفد بريطاني، فيما أكد أنه

على حكومة بغداد الإيفاء بالمستحقات

المالية تجاه موظفي كردستان.

وقال بيان لحكومة الإقليم تابعت

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