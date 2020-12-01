التعادل الايجابي يفرض كلمته على مواجهة النفط والديوانية (صور)

2020/12/01 | 16:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض التعادل الايجابي 1-1 كلمته على

مباراة النفط والديوانية التي احتضنها

ملعب "الساحر احمد راضي" لحساب مباريات

الاسبوع السادس من الدوري الممتاز بكرة

القدم.

ونجح النفط في تسجيل اول اهداف المباراة

في ال

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