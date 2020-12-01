حصيلة أولية للضحايا إثر ’حادثة دهس’ في ألمانيا

2020/12/01 | 17:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفادت وسائل إعلام ألمانيّة نقلا عن مصادر في الشرطة، الثلاثاء، بأن شخصاً أقدم على دهس مجموعة من المارّة في أحد شوارع مدينة ترير، موقعاً قتلى وجرحى.



وقال مصدر في الشرطة، بحسب وسائل إعلام روسية تابعها "ناس"، (1 كانون الاول 2020)، إن سيارة دهست مجموعة من الأشخاص عند ممر للمشاة في مدينة ترير غربي ألمانيا، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة عشرة أخرين على الأقل.

وذكرت الإذاعة العامة، أن الشرطة احتجزت السائق وطالبت المواطنين بالابتعاد عن منطقة الحادث، مضيفة أن دوافع السائق غير واضحة بعد.

Mehrere Verletzte, die von einem Auto angefahren wurden, in der Fußgängerzone in #Trier.



Bitte meidet den Bereich, die Polizei ist gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften vor Ort.

— Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان أن سيارة من طراز رينج روفر سوداء اندفعت على طول شارع للمشاة في المنطقة المذكورة بسرعة تزيد عن 70 كم في الساعة.

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