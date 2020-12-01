الخطوط الجوية العراقية تقوم بتبديل منظومة Landig gear لطائرة A320 وتعيدها للخدمة

2020/12/01 | 17:14 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كشفت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن استبدال منظومة الهبوط Landig gear لطائرة A320 ذات علامة التسجيل YI-ARA واعادتها الى الخدمة مرة اخرى.

وذكر بيان للشركة، ان هذا العمل المهم ينفذ لاول مرة بأياد عراقية الامر الذي يوفر التكاليف والوقت عند اجرائها خارج البلد .

يذكر ان انظمة الهبوط من هذا النوع تعمل كعنصر اساسي على الطائرة حيث تمكنها من التحرك وهي على الارض ولمساعدتها على الدروج والمرور والاقلاع والهبوط وتتكون من عدة اجزاء وهي صمام التعبئة والفوهة واسطوانة خارجية وداخلية وحلقة الوصل والاطار .

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