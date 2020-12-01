مواجهات حاسمة في دوري ابطال اوروبا مساء اليوم

2020/12/01 | 17:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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يشهد اليوم الثلاثاء، إقامة 8 مباريات حاسمة في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي أبرز هذه المباريات، لقاء أتلتيكو مدريد الإسباني مع نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني في المباراة التي تقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

بينما يلعب ريال مدريد ضد شاختار دونيتسك، و لوكوموتيف موسكو ضد ريد بول سالزبورغ، بينما يلعب بوروسيا مونشنغلادباخ ضد انتر ميلان، و ليفربول ضد أياكس أمستردام، ومانشستر سيتي ضد بورتو، و مارسيليا ضد أولمبياكوس، وأتالانتا ضد ميتييلاند.

وتنطلق جميع المباريات في تمام 11 مساء بتوقيت بغداد.

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