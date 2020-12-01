إقليم كوردستان يقرر تأجيل بدء العام الدراسي إلى السابع من كانون الثاني

2020/12/01 | 17:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت سلطات إقليم كوردستان، الثلاثاء، تأجيل بدء العام الدراسي إلى السابع من كانون الثاني، لتفادي عودة تفشي جائحة كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للجنة الصحة والسلامة لمواجهة كورونا في إقليم كوردستان، اليوم، (1 كانون الأول 2020)، وأوضحت انه تقرر تمديد تعليق الدوام الرسمي في المدارس لغاية 7 – 1 – 2021، لتفادي عودة ارتفاع معدل الإصابات بالجائحة بعد ان شهد تراجعا ملحوظا خلال الايام الماضية.

وكان مجلس وزراء الاقليم قد وافق على ان يقتصر دوام الفصل الأول من العام الدراسي 2020/2021 على المرحلة الثانية عشرة الثانوية والمرحلتين الأولى والثانية من الدراسة الابتدائية، وان يكون دوام المراحل الأخرى من الابتدائية والثانوية بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) للحد من تفشي كورونا الا ان اللجنة العليا عدلت عن هذا القرار لتعلق الدوام في المراحل الدراسية كافة في 1-11-2020.

وكان المسؤولون الصحيون في اقليم كوردستان قد ذكروا في نهاية شهر تشرين الاول ان المئات من التدريسيين والمعلمين والطلبة والتلاميذ اصيبوا بكورونا مع المباشرة بالدوام بالمدارس.

ويقول اولئك المسؤولون ان الفيروس لم ينته بعد ومايزال يشكل خطرا على حياة السكان في ومن الضروري الالتزام بالتدابير والاجراءات الوقائية، مؤكدين ان تعليق الدوام الرسمي بالمدارس اسهم والى حد كبير بتراجع الاصابات بالوباء.

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