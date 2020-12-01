ضبط مبتز لفتاة كانت تشاطره اللعب عبر البوبجي

2020/12/01 | 17:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مبتز فتاة في بغداد بعدما كانت تشاطره اللعب عبر البوبجي، مبينة ان المبتز ساوم الفتاة بمبلغ 300 دولار.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه ان “الشرطة المجتمعية تمكنت من إيقاف عملية ابتزاز لفتاة من قبل شاب اختلفت معه في لعبة البوبجي، حيث اقدم على تهكير حسابها ومساومتها بنشر صورها الشخصية ومحادثاتها ما لم تسلمه مبلغ قدره ٣٠٠ دولار”.

واضافت المديرية، ان “الشرطة المجتمعية من خلال الشعبة النسوية التابعة الى قسم الشرطة المجتمعية استطاعت من التوصل إلى المبتز ومواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه بالابتزاز”، لافتة الى انه “اعترف بجريمته، واتخذت الإجراءات اللازمة بحقه”.

واكدت ان “هذه العملية جاءت على خلفية ورود مناشدة لقسم الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني(٤٩٧) من قبل الفتاة، طالبة انقاذها من ابتزاز شاب هكر حسابها وسحب صورها الشخصية بسبب خلافها معه اثناء لعبة البوبجي”.

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