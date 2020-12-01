قيادة العمليات المشتركة تعلن بدء انتشار القوات الاتحادیة في سنجار

2020/12/01 | 17:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، بدء تطبيق خطة انفتاح القوات الأمنية في محافظة نينوى. ...

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