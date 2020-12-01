ألوية العتبات ترد على ما أشيع عن صدور قرار بإنفصالها عن هيأة الحشد

2020/12/01 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ النجف

علق الناطق باسم ألوية العتبات القتالية الأربعة، حازم ابو صخرة، اليوم الثلاثاء، على أنباء انفصال الألوية عن هيأة الحشد الشعبي، وارتباطها رسميا بالقائد العام للقوات المسلحة.

ونفي حازم أبو صخرة، في حديث لـ(بغداد اليوم)، صحة الأنباء التي تحدثت عن قرار انفصال ألوية العتبات عن هيأة الحشد، قائلاً: إن "حشد العتبات هو اساس الحشد الشعبي، ومازلنا نرتبط اداريا وماليا بهيئة الحشد الشعبي، وعملياتياً بالقائد العام للقوات المسلحة".

وعن انطلاق المؤتمر الأول الخاص بتشكيلات العتبات الدينية، أوضح أبو صخرة، أن "الموتمر الذي عقد اليوم يهدف لتنسيق العمل بين الوية العتبات، وسيحدد طبيعة الارتباط العسكري والاداري فيما بينها، ويتضمن ورش وحوارات بهذا الشأن،"، مبيناً أن "مقررات مهمة قد ستصدر في البيان الختامي للمؤتمر".

وتناقل ناشطون انباء تحدثت عن انفصال ألوية العتبات القتالية وهي فرقة الإمام علي، لواء علي الأكبر، وفرقة العبّاس القتاليّة، ولواء أنصار المرجعيّة، من هيأة الحشد الشعبي ماليا وادارياً وارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة، وهو ما نفاه أبو صخرة.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بدأت أعمال المؤتمر الأول الخاص بـ"عتبات المرجعية".

وقال علي الحمداني مسؤول عمليات الفرات الأوسط قائد لواء علي الأكبر، في تصريح صحفي، إنه "انطلقت برعاية العتبة العلوية في النجف الاشرف أعمال المؤتمر الأول الخاص بتشكيلات العتبات المقدسة، تحت شعار (حشد العتبات حاضنة الفتوى وبناة الدولة)، بحضور محافظي النجف وكربلاء وقادة الالوية والفرق القتالية التابعة للعتبات المقدسة، ومسؤولي وممثلي العتبات المقدسة في العراق".

وأضاف، إن "المؤتمر معني بهذه الالوية البطلة التي التزمت بتوصيات المرجع الأعلى صاحب الفتوى المباركة في الدفاع عن العراق والمقدسات، والتي التزمت بها طوال خمس سنوات".

وتابع، أن "المؤتمر معني بتدارس وتوحيد الجهد العسكري والاداري والمالي".

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