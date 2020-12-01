إقليم كردستان يمدد تعليق الدوام بالمدارس

2020/12/01 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أريبل

قررت اللجنة العليا المكلفة بمكافحة فيروس كورونا في اقليم كردستان ، تمديد تعليق الدوام الرسمي في المدارس والجامعات حتى بداية عام 2021.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل إن "اللجنة العليا قررت الابقاء على تعليق الدوام حتى السابع من كانون الثاني المقبل خلال اجتماعها اليوم بهدف حماية صحة الطلبة والتدريسيين في وزارتي التربية والتعليم العالي وبعد تقييم وزارة الصحة بأن وضع كورونا ليس تحت السيطرة حتى الأن".

واضاف ان "فرق صحة كردستان ستستمر في مراقبة الاوضاع وسيعاد تقييم الوضع في السابع من شهر كانون الثاني القادم".

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