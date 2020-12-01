العدل تعلن كسب دعوى قضائية رفعتها شركة ألمانية لتعويضها بمبلغ ضخم

2020/12/01 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت وزارة العدل، كسب العراق دعوى قضائية من شركة المانية، جنّبت العراق دفع تعويضات بملايين الدولارات.وذكر بيان صادر عن الوزارة وتلقته (بغداد اليوم)، ان "وزارة العدل كسبت دعوى قضائية رفعتها شركة (تايسن كروب) الالمانية ضد الحكومة العراقية، مما جنّب بغداد دفع تعويضات مالية ضخمة".

وقالت مدير عام الدائرة القانونية حنان منذر نصيف بحسب البيان، انه "سبق ان صدر قرار تحكيم سنة 2007 بادانة الحكومة العراقية ودفعها مبلغ 6.374.959.51 مليون يورو اضافة الى 406.329.51الف دينار و300 الف دولار الى الشركة الالمانية".

واضافت انه "تم تقديم طلب استئناف امام المحكمة في باريس، وصدر قرار في شهر تشرين الثاني عام 2016 لصالح العراق بإلغاء قرار دفع التعويضات الى الشركة الالمانية، كما الزم قرار الحكم دفع 60 الف يورو لصالح جمهورية العراق".

وتابعت المدير العام بالقول، ان "الشركة طعنت تمييزياً امام محكمة التمييز الفرنسية ضد القرار، لكن تم رفض الطعن، واغلقت القضية".

واشارت في الوقت ذاته الى ان "القرار يشكل انتصارا لجمهورية العراق ووزارة العدل، إذ تجنّبت الحكومة دفع مبلغ التعويضات، اضافة الى إلزام الشركة الالمانية بدفع مبلغ 60 الف يورو لصالح العراق، وقد اودع المبلغ في الحساب الخاص بسفارة جمهورية العراق في باريس لغرض تحويله الى وزارة المالية".

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