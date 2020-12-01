الحشد الشعبي يعثر على عدد من العبوات الناسفة ويفجرها في ديالى

2020/12/01 | 17:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، العثور على عدد من العبوات الناسفة وتفجيرها في محافظة ديالى.

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