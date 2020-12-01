تمديد تعليق الدوام بالمدارس والجامعات في الاقليم

2020/12/01 | 17:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {اربيل : الفرات نيوز} قررت اللجنة الحكومية العليا المكلفة بمكافحة فيروس كورونا في اقليم كردستان اليوم الثلاثاء تمديد تعليق الدوام الرسمي في المدارس والجامعات حتى بداية عام 2021 لتفادي عودة ارتفاع معدل الإصابات بالجائحة بعد ان شهد تراجعا ملحوظا خلال الايام الماضية.

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