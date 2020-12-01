نوع من المكسرات فوائد عظيمة بسعر رخيص

2020/12/01 | 17:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} يُستهلك الفول السوداني بشكل شائع خلال فصل الشتاء في جميع أنحاء العالم، فهو مليء بالعناصر الغذائية المختلفة، بالإضافة إلى طعمه الشهي المميز.

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