اليورو يرتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر عقب بيانات اقتصادية

2020/12/01 | 17:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع اليورو أمام الدولار لأعلى مستوى في 3 أشهر خلال تداولات اليوم الثلاثاء، بعد بيانات اقتصادية.

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