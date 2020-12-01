منظمة التعاون الاقتصادي:الاقتصاد العالمي سيعود لمستويات ما قبل الوباء بنهاية2021

2020/12/01 | 17:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يشهد الاقتصاد العالمي زخمًا خلال العامين المقبلين، مع توقع العودة إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية عام

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