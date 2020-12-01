أذربيجان ترفع علمها في ثالث إقليم سلمته أرمينيا

2020/12/01 | 17:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع جنود أذربيجانيون للمرة الأولى منذ نحو 30 عاما، الثلاثاء، علمهم في إقليم لاتشين، الثالث والأخير الذي سلمته أرمينيا قرب ناغورنو قره باغ، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى معارك استمرت ستة أسابيع.

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