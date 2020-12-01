الدنمارك تفتتح سفارة لها في العراق الشهر الحالي

2020/12/01 | 17:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، ان الدنمارك ستفتتح سفارة لها في العراق الشهر الحالي، فيما شددت على أهمّية فتح آفاق أوسع للتعاون البنّاء.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه ان “وزير الخارجيّة فؤاد حسين تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الدنمارك الجديد لدى العراق ستيج باولو بيراس”، مبينة ان “الجانبين بحثا سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وأهمّية تعزيز فرص التعاون على مُختلِف الصُعُد بما يُلبِّي طموح الشعبين”.

واكد حسين، على “أهمّية فتح آفاق أوسع للتعاون البنّاء”، مشددا على أنّ “ستراتيجيّة العراق في علاقاته المتوازنة تنطلق من مُراعاة المصالح المُشترَكة مع دول العالم وبما يخدم التقدّم، والازدهار لشعبنا والشُعُوب الصديقة”.

واشار الى ترحيبهِ “بافتتاح السفارة الدنماركيّة في العراق خلال الشهر الجاري”، معتبرا انها “تُؤشّر إلى إرادة عمليّة في الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة، وخلق آفاق جديدة من شأنها أن تُعمِّق التعاون بين البلدين”.

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