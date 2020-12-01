2020/12/01 | 17:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- ارجأ مجلس الوزراء العراقي عقد الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون موازنة 2021 إلى السبت المقبل.وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، ان الكاظمي وجه الوزراء بحشد الإمكانيات لتحقيق المطالب المشروعة لأهالي ذي قار.واضاف أن الحكومة ماضية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يؤجل الجلسة المخصصة لمناقشة الموازنة الى السبت المقبل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يؤجل الجلسة المخصصة لمناقشة الموازنة الى السبت المقبل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يؤجل الجلسة المخصصة لمناقشة الموازنة الى السبت المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).