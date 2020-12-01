ليلا.. هذه المحافظات على موعد مع موجة الأمطار

2020/12/01 | 17:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات احوال الطقس، الثلاثاء، إلى امتداد مساحة الامطار التي تهطل حاليا على البصرة وبادية السماوة واجزاء من ذي قار لتشمل ذي قار وميسان والسماوة ليلا، وتمتد يوم الاربعاء لتشمل مناطق واسعة من الوسط والفرات الاوسط .

وأوضح المتنبئ الجوي، صادق عطية، في تدوينة تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، (1 كانون الأول 2020): "تواجد خلية للمرتفع الجوي السطحي ومايرافقه من رياح ايجابية يعطي صفة الديمية للامطار التي تهطل حاليا في البصرة وبادية السماوة واجزاء من ذي قار جنوب العراق".

وأضاف عطية: "وقد نجح النموذج الاوروبي في توقعاته في حين مازال النموذج الاميركي ثابتا في توقع الامطار ليلا، ومتوقع ان تمتد مساحة الامطار ليلا لتشمل ذي قار وميسان والسماوة" .

وتابع، "وتمتد يوم الاربعاء لتشمل مناطق واسعة من الوسط والفرات الاوسط" .

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