2020/12/01 | 17:52 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مجلس الوزراء يؤجل مناقشة مشروع قانون موازنة 2021

ارجأ مجلس الوزراء العراقي عقد الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون موازنة 2021 إلى السبت المقبل.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان الكاظمي وجه الوزراء بحشد الإمكانيات لتحقيق المطالب المشروعة لأهالي ذي قار.

واضاف أن الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يؤجل مناقشة مشروع قانون موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يؤجل مناقشة مشروع قانون موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).