دراسة لادخال الاستثمار والجباية في طرق المرور السريع

2020/12/01 | 17:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #استثمار_طرق_المرور_السريع

🔵 دائرة الطرق والجسور احدى تشكيلات الوزارة قاربت على إكمال دراسة ادخال الاستثمار والجباية في طرق المرور السريع لغرض تحسين مستوى الخدمة للواقع التشغيلي.

🔵 مدير عام الدائرة المهندس حسين جاسم اوضح انه تم التعاقد مؤخراً مع احد المكاتب الاستشارية العالمية الرصينة لإعداد دراسة لموضوع الاستثمار والجباية كونه سيطبق للمرة الاولى في البلد، وهناك الكثير من العروض التي ترغب باستثمار الطرق الخارجية.

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