دراسة لادخال الاستثمار والجباية في طرق المرور السريع

🔵 دائرة الطرق والجسور احدى تشكيلات الوزارة قاربت على إكمال دراسة ادخال الاستثمار والجباية في طرق المرور السريع لغرض تحسين مستوى الخدمة للواقع التشغيلي.
🔵 مدير عام الدائرة المهندس حسين جاسم اوضح انه تم التعاقد مؤخراً مع احد المكاتب الاستشارية العالمية الرصينة لإعداد دراسة لموضوع الاستثمار والجباية كونه سيطبق للمرة الاولى في البلد، وهناك الكثير من العروض التي ترغب باستثمار الطرق الخارجية.
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