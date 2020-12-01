قائمة اللاعبين المرشحين للتشكيلة المثالية لعام 2020

2020/12/01 | 17:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- }رياضية: الفرات نيوز} أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ"يويفا"، اليوم الثلاثاء، عن قائمة اللاعبين المرشحين لدخول تشكيلة الفريق المثالي للـ"يويفا 2020".

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