الأسهم الأمريكية تواصل مكاسبها مسجلةً مستويات قياسية بالمستهل

2020/12/01 | 17:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع التفاؤل بشأن الاقتصاد ولقاح كورونا.

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