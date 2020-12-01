مجلس الوزراء يقرر تأجيل الجلسة المخصصة لمناقشة موازنة 2021 إلى السبت المقبل

2020/12/01 | 17:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع موازنة 2021 إلى السبت المقبل.

وقال ناظم في المؤتمر الاسبوعي، ان “مجلس الوزراء قرر تأجيل الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع موازنة 2021 إلى السبت المقبل”، مبينا ان “الكاظمي وجه الوزراء بحشد الإمكانيات لتحقيق المطالب المشروعة لأهالي ذي قار”.

واضاف ناظم، ان “الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات في موعدها”، لافتا الى ان “الكاظمي أوعز لوزارة النفط بإيجاد حل بديل لموضوع الغاز المستورد”.

وتابع، ان “الحوارات جارية لإيجاد حل لمشكلة الرواتب، حيث دعا الكاظمي إلى إبعاد الجانب الإنساني عن الصراعات السياسية كما ان القوانين والصراعات داخل البرلمان يجب أن لا تمس أقوات الناس اليومية”.

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