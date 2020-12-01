الحكومة الإيرانية تعارض مشروعا برلمانيا لوقف الالتزامات النووية

2020/12/01 | 17:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الثلاثاء، عدم موافقة الحكومة على قانون يعتزم مجلس الشورى إقراره، ويطلب فيه وقف الالتزام بموجبات نووية أبرزها تفتيش المنشآت، بعد اغتيال العالِم محسن فخري زاده.

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