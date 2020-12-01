باحثون يطورون جهازاً يحول المياه في كوكب المريخ إلى أوكسجين

2020/12/01 | 18:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

طوّر باحثون في جامعة واشنطن بسانت لويس بولاية ميزوري الأميركية، نظاما يسهم في حل مشكلة ستواجه رواد الفضاء الذين سيهبطون على كوكب المريخ بحلول عام 2033.



ويحوّل النظام الذي ابتكره الباحثون في جامعة واشنطون المياه غير الصالحة للاستخدام إلى وقود وأوكسجين، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعمل النظام على الاستفادة من الطاقة الكهربائية لتجزئة المياه المالحة إلى أوكسجين وهيدروجين، علما أنه قادر على العمل في جو المريخ عند درجة حرارة تبلغ سالب 33 فهرنهايت.

وعن أهمية الاختراع، قال فيجاي راماني من جامعة واشنطن: "من شأن الجهاز المبتكر، وهو المحلل الكهربائي للمريخ، أن يغيّر بشكل جذري الحسابات اللوجستية للبعثات إلى المريخ والكواكب الأخرى".

ويتكون الجهاز من جزءين، الأول يقسّم الماء ليشكل أيون الهيدروكسيد، بينما يقوم الآخر بتقسيمه مرة أخرى لإنتاج الأوكسجين.

ووجد العلماء في الجامعة الأميركية أن "البيركلورات"، وهي مركبات وجدت في تربة المريخ، ولها خصائص كامتصاص بخار الماء من الجو وخفض درجة حرارة التجمد، تحسن من أداء نظام المحلل الكهربائي عن طريق خفض المقاومة.

ويرى خبراء أنه من الضروري بالنسبة للرحلات المستقبلية للفضاء وخصوصا لكوكب المريخ، أن يصنّع رواد الفضاء بعضا من احتياجاتهم كالأكسجين للتنفس، والوقود للعودة إلى الأرض أو للانتقال لأماكن أخرى.

وكانت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" قد أعلنت في سبتمبر 2015 عن وجود مياه سائلة مالحة متدفقة على سطح كوكب المريخ، لكن الكثير منها متجمد والباقي يتحد مع الملح، مما يجعلها غير مفيدة لرواد الفضاء المستقبليين.

"سكاي "

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