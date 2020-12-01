فنية التطبيعية تحددُ شروط منح إجازات تراخيص الأكاديميات

2020/12/01 | 18:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

حددت اللجنة الفنية في الهيئة التطبيعية، شروط منح إجازات تراخيص الأكاديميات.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته /المعلومة/ ان “اللجنة الفنية والتطوير في الهيأة التطبيعية، عقدت اجتماعاً برئاسة شامل كامل، ومدير الدائرة الفنية قاسم لزام، ومدير قسم الجذور الدكتور ناجي كاظم، ومدير قسم تطوير الشباب النخبة، كريم فرحان، ومقرر اللجنة وسام صليوة، لبحثِ عدد من القضايا، منها شروط منح اجازات تراخيص الاكاديميات الرياضية، إضافة الى إصدار تعليمات وضوابط الترشح للدورات التدريبية الآسيوية”.

وقالَ مقرر اللجنة، وسام صليوة بحسب البيان، ان “الاجتماع تمخض عن إصدار عددٍ من التعليمات والضوابط التي تخص الترشح للدورات التدريببة الاسيوية بعد مصادقتها من قبل الهيأة التطبيعية”.

وأضافَ “تمت مناقشة آلية وشروط منح الاجازات والتراخيص للاكاديميات على وفق ميثاق التعاون الآسيوي، ووضع استراتيجية للتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بشأن ملف الاكاديميات الرياضية، وذلك لتطوير القاعدة الاساسية لكرة القدم”.



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