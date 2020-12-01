2020/12/01 | 18:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" اليوم الثلاثاء 1/12/2020 استلامها طائرات استطلاع من قبل التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة.

وتداول نشطاء وصفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمقاتلين من مجلس دير الزور العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية وهم يحملون طائرة استطلاع أمريكية قيل أن التحالف الدولي قدمها للمجلس.

وأكد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية على موقعه الرسمي، أن "الطائرات هي للتحالف الدولي تم التقاط صور معها من قبل المقاتلين ولم تسلم للمجلس".

وأوضحت "قسد"، أن "التحالف الدولي ومجلس دير الزور العسكري عملهما مشترك في محاربة الإرهاب وملاحقة الخلايا النائمة لداعش الهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار الذي تنعم به المنطقة".

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