2020/12/01 | 18:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عضو في اللجنة المالية النيابية، ان مجلس الوزراء الاتحادي قرر تأجيل مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادي للعام المقبل 2021 خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء.

وقال شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان مجلس الوزراء الاتحادي قرر تأجيل مناقشة فقرة الموازنة الاتحادية المدرجة على جدول اعماله لليوم، مشيرا الى ان المجلس قرر تخصيص جلسته القادمة والتي من المقرر عقدها يوم السبت المقبل 2020/12/5 لمناقشة فقرات وبنود قانون الموازنة الاتحادية.

وأضاف ميرزا: انه وبعد ارسال مشروع القانون من قبل الحكومة الاتحادية الى مجلس النواب، ان عملية اجراء القراءة الاولى والثانية والتصويت على مشروع القانون سيستغرق نحو شهر.

PUKmedia خاص‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: مجلس الوزراء يخصص جلسة لمناقشة موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: مجلس الوزراء يخصص جلسة لمناقشة موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).