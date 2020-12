ألمانيا: مقتل وإصابة 12 شخصا بعملية دهس 'متعمدة'

2020/12/01 | 18:17 - المصدر: NRT عربية

قتل وأصيب 12 شخصا على الأقل، الثلاثاء، في عملية دهس "متعمدة" حصلت في منطقة مخصصة للمشاة في مدينة ترير غربي ألمانيا، فيما اعتقلت السلطات الأمنية سائق السيارة الذي لم تتضح دوافع فعله حتى الآن.

وأظهر تسجيل مصور اطلع عليه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (1 كانون الأول 2020)، لحظة القبض على سائق السيارة الذي قالت عنه الشرطة أنه مواطن ألماني ويبلغ 51 عاما، دون أن تورد المزيد من التفاصيل.

WATCH police arrest driver who plowed through pedestrians in central Trier, Germanyhttps://t.co/4j1SzvshUj pic.twitter.com/lRntqhbVV1

— RT (@RT_com) December 1, 2020

وقد أسفرت عملية الدهس عن مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين على الأقل.

من جهتها ذكرت الإذاعة العامة، أن الشرطة طلبت من المواطنين الابتعاد عن منطقة الحادث، مضيفة أن دوافع السائق غير واضحة بعد.

وأفاد شهود عيان بأن السائق توجه متعمدا نحو المارة وقام بدهسهم.

