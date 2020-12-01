أمانة مجلس الوزراء تعلن منح قروض بلا فائدة

2020/12/01 | 18:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، آلية منح القروض بدون فائدة أو بفائدة منخفضة، لتمويل المشاريع الخدمية والسكنية والصناعية والزراعية، عن طريق القطاع المصرفي.

وقالت الأمانة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (1 كانون الأول 2020)، انها "تعلن آلية الإقراض لمبادرة البنك المركزي، لمنح القروض للمشاريع بدون فائدة أو فائدة منخفضة".

وأضافت، "بهدف تفعيل القطاع الاقتصادي الخاص، لتمويل المشاريع الخدمية والسكنية والصناعية والزراعية، عن طريق القطاع المصرفي".

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