الإعمار: قرب إكمال دراسة إدخال الاستثمار والجباية في طرق المرور السريع

2020/12/01 | 18:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة:استقدام مسؤولين سابقين في ديالى

كشفت هيأة النزاهة الاتحاديَّة،اليوم الثلاثاء، صدور أمري استقدام بحقِّ مسؤولين اثنين سابقين على خلفية تهمة الإضرار بالمال العام في محافظة ديالى.

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