الحكومة العراقية تطرح خياراً جديداً بشأن رواتب الموظفين عام 2021 - عاجل

2020/12/01 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طرحت الحكومة العراقية ، الثلاثاء 1-12-2020، خياراً جديداً بشأن رواتب الموظفين عام 2021.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم إن "مجلس الوزراء ناقش بجلسته المنعقدة اليوم ملف الرواتب بموازنة 2021 ، وقرر العمل بخيار إنشاء نظام موحد للرواتب وايضاً أقر توصيات فريق العمل بشأن إكمال بيانات موظفي الدولة".

واضاف أن "الحوارات جارية لإيجاد حل لمشكلة الرواتب ، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دعا القوى السياسية إلى ابعاد قضية الرواتب عن الصراعات السياسية".

وشدد الكاظمي نقلا عن وزير الثقافة خلال الجلسة، على "ضرورة أن تبتعد القوانين والصراعات داخل البرلمان عن أقوات الناس اليومية".

وأكد ناظم إنه "المجلس قرر اليوم تأجيل الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع موازنة 2021 إلى السبت المقبل لضمان مزيد من النقاشات حولها".

وفيما يتعلق بملف ذي قار ومطالب المتظاهرين فيها لفت ناظم الى أن "الكاظمي وجه خلال جلسة مجلس الوزراء بحشد الإمكانيات لتحقيق المطالب المشروعة لأهالي ذي قار".

واضاف ناظم أن "الكاظمي أكد خلال الجلسة بأن الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

وتابع أن "الكاظمي أوعز في الجلسة ايضاً لوزارة النفط بإيجاد حل بديل لموضوع الغاز المستورد، وقال لدينا غاز مبدد تقدر قيمته بمليارات الدولارات".

وفيما يتعلق بملف جائحة كورونا قال ناظم إلى أن " وزير الصحة أكد خلال جلسة مجلس الوزراء أن نسبة الشفاء من كورونا في البلاد تصاعدت ونسبة الوفيات انخفضت وبلغت نسبتها 2.2%"، مبينا أن "شراء لقاح كورونا يشترط توفير الخدمات اللوجستية لنقله واعتماده لدى الصحة العالمية".

وبين ناظم نقلا عن وزير الصحة حسن التميمي، ان "خطر كورونا ما زال شديداً"، موضحا أن "الصحة أكدت توفير المال اللازم لشراء لقاح كورونا بعد اقراره من منظمة الصحة العالمية".

وبشأن منحة الطوارئ للنازحين قال ناظم، إنها "ستنطلق قريبا للنازحين الذين سيعودن طوعا لمناطقهم"، مشيرا إلى أن "محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين خالية من مخيمات النازحين".

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