2020/12/01 | 18:25 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]كشفت وزارة الإعمار والاسكان، الثلاثاء، عن قرب إكمال دراسة ادخال الاستثمار والجباية في طرق المرور السريع لغرض تحسين مستوى الخدمة للواقع التشغيلي.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعمار: قرب اكمال دراسة ادخال الاستثمار والجباية في طرق المرور السريع
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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