الاعمار: قرب اكمال دراسة ادخال الاستثمار والجباية في طرق المرور السريع

2020/12/01 | 18:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت وزارة الإعمار والاسكان، الثلاثاء، عن قرب إكمال دراسة ادخال الاستثمار والجباية في طرق المرور السريع لغرض تحسين مستوى الخدمة للواقع التشغيلي.

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