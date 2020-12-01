اللجنة الفنية تحددُ شروط منح إجازات تراخيص الأكاديميات

2020/12/01 | 18:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت اللجنة الفنية والتطوير في الهيأة التطبيعية اجتماعاً برئاسة الدكتور شامل كامل، ومدير الدائرة الفنية الدكتور قاسم لزام، ومدير قسم الجذور الدكتور ناجي كاظم، ومدير قسم تطوير الشباب النخبة، كريم فرحان، ومقرر اللجنة الدكتور وسام صليوة، لبحثِ عدد من القضايا، منها شروط منح اجازات تراخيص الاكاديميات الرياضية، إضافة الى إصدار تعليمات وضوابط الترشح للدورات التدريبية الآسيوية.

وقالَ مقرر اللجنة، الدكتور وسام صليوة: ان الاجتماع تمخض عن إصدار عددٍ من التعليمات والضوابط التي تخص الترشح للدورات التدريببة الاسيوية بعد مصادقتها من قبل الهيأة التطبيعية.

وأضافَ: تمت مناقشة آلية وشروط منح الاجازات والتراخيص للاكاديميات على وفق ميثاق التعاون الآسيوي، ووضع استراتيجية للتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بشأن ملف الاكاديميات الرياضية، وذلك لتطوير القاعدة الاساسية لكرة القدم.

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