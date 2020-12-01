كورونا ايران تشتد اصابات قياسية

2020/12/01 | 18:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 13881 إصابة جديدة بفيروس كورونا كمعدل قياسي بالاصابات اليومية، و 382 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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