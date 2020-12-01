2020/12/01 | 18:25 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: نما اقتصاد سويسرا بأكبر وتيرة في 4 عقود على الأقل خلال الربع الثالث من العام الجاري مع تعافي النشاط التجاري من الإغلاق الناجم عن
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتصاد سويسرا ينمو بأكبر وتيرة فصلية في 4 عقود) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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