محدث.. الذهب يوسع مكاسبه لـ34 دولاراً مع خسائر العملة الأمريكية

2020/12/01 | 18:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسعت أسعار الذهب مكاسبها لأكثر من 34 دولاراً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ضعف العملة الأمريكية، وبعد بيانات اقتصادية.

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