الجريمة الغامضة في مصر..

2020/12/01 | 18:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربع سنوات على مقتل المواطن الإيطالي، جوليو ريجيني، في مصر، لم يعرف الجاني بعد، ولم ينجر التحقيق بالصورة المطلوبة، والإجراءات القضائية بين روما والقاهرة متعثرة.

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