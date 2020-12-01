2020/12/01 | 18:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: آية الله السيد محمد باقر

السيستاني

ما هو التقليد؟ ولماذا نُقلّد؟

التقليد: هو رجوع غير المتخصص في

المسائل النظرية التي يحتاج إليها في

خياراته في الحياة إلى المتخصص في تلك

المسائل.

وذلك حالة

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