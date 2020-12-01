حشد العتبات: ارتباطنا مباشر بالقائد العام للقوات المسلحة

2020/12/01 | 18:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم حشد العتبات حازم

فاضل، الثلاثاء، ارتباط القوات بشكل

مباشر بالقائد العام للقوات المسلحة.

وقال فاضل في حديث لوكالة نون الخبرية،

ان "حشد العتبات المقدسة بلوائيه

وفرقتيه يقيم اليوم المؤت

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