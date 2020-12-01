تأجيل دوام المدارس في إقليم كردستان حتى مطلع العام المقبل

2020/12/01 | 18:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، الثلاثاء، تأجيل الدوام الرسمي في المدارس لغاية السابع من كانون الثاني من العام المقبل. وأكد عادل في مؤتمر صحفي، تابعه "ناس"، (1 كانون الاول 2020)، أنه "بعد اجتماع اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، تقرر تأجيل دوام المدارس داخل القاعات الدراسية إلى السابع من كانون الثاني من العام المقبل"، مشيرا إلى أن "اللجنة العليا ستعقد اجتماعا بعد هذا التاريخ لتقييم الوضع الصحي واتخاذ قرار بخصوص إعادة الدوام في المدارس".

وأضاف أن "دوام الجامعات سيكون تعليما مختلطا أي من خلال الحضور إلى الجامعات والطريقة الإلكترونية"، مبينا أن "دوام الجامعات والمعاهد سيكون حسب تعليمات وزارة الصحة".

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