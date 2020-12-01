2020/12/01 | 18:34 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حازم تيموز : نادي الحدود اصبح خارج رابطة الدوري الممتاز لأنها ولدت ميتة و تم تأسيسها بسبب مصالح شخصية دون اي فائدة عامة لدورينا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/01 | 18:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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