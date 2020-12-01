التربية النيابية: جهات سياسية ساهمت بتعطيل دوام المدارس

2020/12/01 | 18:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اتهمت لجنة التربية النيابية، الثلاثاء، جهات سياسية بالمساهمة في تعطيل دوام المدراس في عموم البلاد.

وقال عضو اللجنة رعد المكصوصي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “العام الحالي كان من الاعوام السيئة بالنسبة للوضع التعليمي في البلاد”، لافتا الى ان “جهات سياسية ساهمت بتعطيل دوام المدارس في عموم البلاد”.

واضاف ان “وزيرة التربية السابقة تعاقدت على طبع مناهج دراسية غير متوفرة في الوقع”، مبينا ان “مراكز المدن تشهد فائضا كبيرا من التدريسيين بالنسبة لمناطق الاطراف”.

وتوقفت مدارس البلاد لمدة تجاوزت الثلاثة اشهر بسبب الوضع الذي تعرضت له المحافظات من احتجاجات شعبية ووضع صحي خطير.



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