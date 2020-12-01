ارسال 60 فرقة انقاذ للمناطق الحدودية في واسط مع قرب دخول السيول اليها

2020/12/01 | 18:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، بإرسال اكثر من 60 فرقة من الانقاذ وزوارق نهرية الى محافظة واسط لقرب وصول مياه السيول الى القرى الحدودية واجتياحها المنازل.

وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان “مياه السيول دخلت الحدود العراقية ولمساحات شاسعة في محافظة واسط ومن المتوقع ان تدخل خلال ساعات اغلب القرى والمدن الحدودية في واسط”.

واضاف ان “الاف المنازل مهددة بالغرق لشدة السيول القادمة الى العراق”، مشيرا الى انه “تم تهيئة اكثر من 60 فرقة انقاذ من الدفاع المدني وارسالها الى محافظة واسط قرب تلك المناطق تلافيا لأي امر طارئ”.

واوضح المصدر انه “تم تهيئة مخيمات بمناطق اخرى بعيدة عن المناطق المهددة وزوارق عديدة من الشرطة النهرية والدفاع المدني”.انتهى25و

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