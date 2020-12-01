2020/12/01 | 18:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، المباشرة بمشروع توسيع الشبكة الرئيسية لاستيعاب الحاجة لسعات الانترنت.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، انه “بتوجيه من وزير الاتصالات اركان شهاب احمد الشيباني باشرت الملاكات الهندسية والفنية في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لوزارة الاتصالات باعمال مشروع توسيع الشبكة الرئيسية لاستيعاب الحاجة المتزايدة لسعات الانترنت الداخلة للبلاد”.

من جانبه قال مدير مديرية البنى التحتية في الشركة علي محمود، ان “اعمال التوسعة ستؤمن تغطية حاجة شبكات الموبايل والـFTTH المزمع انشاؤها خلال الفترة المقبلة، حيث تمت الاحالة واستلام الوجبة الاولى من الاجهزة وهي في طور التنصيب في مواقع محطات التراسل المنتشرة في بغداد والمحافظات وبواقع 54 محطة”.

وتابع “فيما يخص مشروع بوابات النفاذ الدولي اضاف مدير البنى التحتية انه تمت الاحالة للمشروع وتوقيع العقد مع شركة نوكيا ، والذي سيسهم في السيطرة على سعات الانترنت والحد من عمليات تهريب الانترنت”.

من جانب اخر اشار محمود الى ان “ملاكات الشركة تقوم حاليا باعمال التهيئة للمباشرة بالمرحلة الثانية (البنى التحتية ) لمشروع الحكومة الالكترونية ، والذي يتضمن بدوره اكمال ربط الدوائر الحكومية الاخرى كالهيئات المستقلة والمحافظات التي لم يتم ربطها بالمرحلة الاولى للمشروع عبر شبكة الكابل الضوئي لوزارة الاتصالات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات تعلن المباشرة بمشروع توسيع الشبكة الرئيسية لاستيعاب الحاجة لسعات الانترنت) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات تعلن المباشرة بمشروع توسيع الشبكة الرئيسية لاستيعاب الحاجة لسعات الانترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).