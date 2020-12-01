2020/12/01 | 18:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى السياسي المستقل عزت الشابندر، اليوم الثلاثاء، ان اسرائيل قد هيأت كل مايلزم لمن يتكفّل إكمال مشروعها بالحرب الاهلية وصولاً الى تدمير العراق وتقسيمه.

وقال الشابندر في تغريدة على تويتر، “اذا صدقَتْ قراءتي ( لاسمح الله ) بأن عبد المهدي هو آخر رئيس وزراء الإسلام السياسي الشيعي والسيد الكاظمي هو آخر رئيس وزراء يسبق الفوضى، فإن اسرائيل قد هيأت كل مايلزم لمن يتكفّل إكمال مشروعها بالحرب الاهلية وصولاً الى تدمير العراق وتقسيمه”.

واضاف “فاعتبروا يا اولي الالباب”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر: اسرائيل قد هيأت كل مايلزم لمن يتكفّل إكمال مشروعها بالحرب الاهلية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشابندر: اسرائيل قد هيأت كل مايلزم لمن يتكفّل إكمال مشروعها بالحرب الاهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).