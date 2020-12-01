2020/12/01 | 18:54 - المصدر: عين العراق

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الانضباط تعاقبُ مشرف فريق أمانة بغداد ولاعب القوة الجوية حسين جبار

قررتْ لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، الثلاثاء، معاقبةَ مشرف فريق أمانة بغداد، احمد عزت الموسوي، ولاعب فريق القوة الجوية، حسين جبار، على خلفية أحداث مباراة الفريقين التي اقيمت ضمن مباريات الجولة الخامسة في ملعب كربلاء الدولي.

وذكرت الهيئة في بيان ان “العقوبة جاءت بعد مناقشة مشرف المباراة، ونصت على إيقاف مشرف فريق أمانة بغداد، احمد عزت الموسوي، وعدم مرافقة فريقه لأربع مباريات”.

وأضافت، أن “العقوبة الإدارية الخاصة بلجنة الانضباط تنفذ بالتعاقب مع العقوبة الفنية لحكم المباراة استناداَ لأحكام المادة 52 من لائحة الانضباط، وتنفذ من الدور السابع، فيما تقررَ إيقاف لاعب القوة الجوية، حسين جبار، اربع مباريات ابتداءً من الدور السادس للمسابقة، وذلك استناداََ للمادة 5/50 من لائحة الانضباط”.

وأشارت الى أن “القرار صدر بالأغلبية قراراً قابلاَ للاستئناف ضمن المدة القانونية البالغة سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار”.

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